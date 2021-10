Venezuela-Usa: ex dirigenti Citgo trasferiti dagli arresti domiciliari al carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno chiesto la “liberazione immediata” di sei dirigenti della compagnia petrolifera Citgo, cinque dei quali con doppia cittadinanza statunitense, condannati nel 2017 in Venezuela e trasferiti ieri dagli arresti domiciliari al carcere. Lo riferisce il quotidiano venezuelano “El Nacional”. I sei detenuti sono José Pereira, Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cardenas Cardona, José Zambrano e Alirio Zambrano; quest’ultimo soffre di una malattia polmonare. I loro avvocati, Jesus Loretto e Maria Alejandra Poleo, hanno reso noto che ieri sono stati trasferiti nell’Helicoide, il complesso di Caracas utilizzato come penitenziario dal Sebin, il Servizio bolivariano di intelligence nazionale. Il trasferimento è avvenuto dopo l’estradizione da Capo Verde agli Stati Uniti di Alex Saab, l’imprenditore colombo-venezuelano ritenuto intermediario di presunte trame di corruzione collegate al presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Citgo è la filiale statunitense della compagnia petrolifera pubblica venezuelana Pdvsa. I sei uomini sono stati condannati nel 2017 a pene tra otto e 13 anni per diversi reati, tra cui corruzione, peculato, riciclaggio di denaro sporco e associazione a delinquere. Ad aprile avevano ottenuto gli arresti domiciliari.(Vec)