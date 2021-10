Comunali: alle 19 affluenza in calo al 26,71 per cento,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 19 l'affluenza alle urne per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto è del 26,71 per cento degli aventi diritto. Secondo i dati del Viminale al primo turno, alla stessa ora, l'affluenza era del 31,65 per cento. A Roma ha votato il 25,28 per cento rispetto al 29,50 del primo turno alla stessa ora. A Torino invece l'affluenza è del 25 per cento, rispetto al 29,29 per cento del primo turno. (Rin)