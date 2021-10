Speciale difesa: Serbia-Kosovo, Vucic, preservare la pace ma proteggere la popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro a Raska erano presenti anche il ministro dell'Interno e quello della Difesa, Aleksandar Vulin e Nebojsa Stefanovic, oltre che il direttore dell'Ufficio del governo della Serbia per il Kosovo, Petar Petkovic. Dopo aver visitato Raska, il presidente Vucic ha visitato la base della gendarmeria a Kraljevo, sempre nel sud della Serbia, con il ministro Vulin. Il capo dello Stato ha detto ai gendarmi di "restare pronti". "Faremo del nostro meglio per non trovarci in una situazione del genere e per non arrivare a quella situazione", ha aggiunto Vucic ribadendo che Belgrado vuole conservare la pace e la stabilità "a quasi tutti i costi", ma "se non abbiamo via d'uscita, se veniamo attaccati, se le persone vengono uccise, come hanno quasi fatto oggi, allora dovremo proteggere la nostra gente". (Seb)