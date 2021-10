Serbia-Kosovo: Russia, Pristina distrugge tutti presupposti di dialogo con Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea assunta dalle autorità del Kosovo e la vaga reazione dei suoi partner "esterni" provocano inevitabilmente una caduta del confronto aperto e distruggono tutti i presupposti per la prosecuzione del dialogo già in stallo tra Serbia e Kosovo. Lo ha dichiarato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. In particolare Mosca condanna fermamente "le azioni dei leader albanesi del Kosovo che si sentono impuniti e usano qualsiasi scusa per provocare un'ondata di serbofobia nella società alla vigilia delle elezioni comunali del 17 ottobre", ha affermato Zakharova. (Rum)