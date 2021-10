Donbass: proteste separatisti filorussi a Donetsk, Osce sospende missione di monitoraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha sospeso la sua missione di monitoraggio nell'Ucraina orientale a seguito delle proteste nei pressi della sua sede a Donetsk, nell’area controllata dai separatisti filorussi. È quanto riferito oggi dall’ambasciatore Yasar Halit Cevik, capo della missione di monitoraggio. "A causa delle nostre preoccupazioni per la sicurezza abbiamo sospeso le nostre operazioni", ha detto Cevik, aggiungendo tuttavia che gli osservatori non si sentono minacciati dai manifestanti. Circa 200 manifestanti filorussi si sono confrontati ieri con gli osservatori dell'Osce per chiedere il rilascio di un ufficiale ribelle catturato dall'esercito ucraino la scorsa settimana. La missione aveva affrontato precedenti proteste organizzate dai separatisti, ma questa volta i manifestanti si sono riuniti per bloccare l'ingresso dell'hotel dove si trovano i membri della missione di monitoraggio. (segue) (Rum)