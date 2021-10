Covid: “The Times”, da epicentro della pandemia l'Italia è ora fonte d'invidia in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciannove mesi dopo che i camion dell'esercito hanno portato via le bare contenenti le vittime del Covid-19 da Bergamo, i comuni del primo focolaio europeo stanno registrando una forte ripresa economica. È quanto si legge sul quotidiano britannico “The Times”, che dedica ampio spazio alla ripresa economica italiana, sostenuta dalle abbondanti riserve di gas che hanno aiutato il Paese a evitare la crisi dell'offerta vista altrove. La ripresa si registra a livello nazionale: la crescita dell'Italia quest'anno è prevista al 6 per cento, una revisione al rialzo rispetto al 4,5 per cento previsto ad aprile. Non compenserà il calo dell'8,9 per cento dello scorso anno, ma dopo due decenni di stagnazione economica in Italia, mostra che qualcosa è cambiato, riporta il “Times”. Le esportazioni sono rimbalzate del 23 per cento nei primi sette mesi dell'anno, battendo Francia e Germania in termini crescita, mentre a differenza del Regno Unito, gli scaffali dei supermercati sono pieni e non ci sono code per la benzina. (segue) (Rel)