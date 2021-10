Varese: cade in una vasca per recuperare pallone, grave un quattordicenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi poco dopo le 17 a Castellanza, in provincia di Varese, un 14enne è caduto all’interno di una vasca di depurazione nel tentativo, sembra dalla dinamica riferita, di recuperare un pallone. La vasca era piena d’acqua e il giovane dopo essere andato a fondo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Rinvenuto in arresto cardio circolatorio è stato trasportato in codice rosso con manovre di rianimazione in corso all’ospedale di Legnano. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, un’automedica, un’ambulanza e i carabinieri. (Rem)