Haiti: sequestro statunitensi potrebbe essere opera della banda 400 Mawozo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banda 400 Mawozo, tra l’altro, ha precedenti proprio nei rapimenti di massa. Risale ad aprile il sequestro di un gruppo di dieci persone a Croix-des-Bouquets, comune a nord-est della capitale, Port-au-Prince. Il gruppo si stava recando all’insediamento di un nuovo parroco della chiesa cattolica e comprendeva sette sacerdoti, di cui cinque haitiani e due francesi. Gli ostaggi sono stati rilasciati dopo una ventina di giorni, non si sa se dopo il pagamento di un riscatto. Per la loro liberazione i rapitori avevano chiesto un milione di dollari. A causa delle violenze Croix-des-Bouquets sta registrando una vera e propria fuga, così come altri centri dell’area della capitale, che ha perso migliaia di abitanti negli ultimi mesi. (segue) (Mec)