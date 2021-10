© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEin occasione della XV Giornata europea contro la tratta di esseri umani, l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolè partecipa al flash mob davanti a Palazzo Marino, per richiamare l'attenzione e sensibilizzare i cittadini sul fenomeno dello sfruttamento di uomini, donne e minori nell'accattonaggio, nella prostituzione, nel lavoro nero e nei reati.Piazza della Scala (ore 16.45)VARIECerimonia inaugurale dell'anno accademico 2021-2022 dell'Università degli studi di Bergamo alla presenza del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. A seguire lectio magistralis con Franco Locatelli, presidente Consiglio superiore di sanità. Conclude la cerimonia il rettore Remo Morzenti PellegriniAula Magna Università degli studi di Bergamo, piazzale S. Agostino 2, Bergamo Alta (ore 10.30)Presentazione del nuovo accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria alla presenza del presidente di Confindustria Carlo Bonomi e del consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. Segue evento “Disegnare il futuro: competitività, innovazione, sostenibilità” con interventi di Alessandro Fontana, direttore centro studi Confindustria; Anna Roscio, responsabile sales & marketing imprese Intesa Sanpaolo. Modera Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore.Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8 (ore 11)L'arcivescovo di Milano Mario Delpini incontra i ragazzi che praticano lo sport, i campioni e gli atleti paralimpici. Ospiti della serata: Davide Cassani (commissario tecnico della nazionale di ciclismo professionistico); Yuri Romanò (campione d'Europa con la nazionale di pallavolo) Lucio Fusaro (presidente di Power Volley Milano), Ian Sagar (medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo nel basket in carrozzina), Antonello Riva (ex gloria del basket azzurro), Carlo Recalcati (ex cestista, bandiera della Pallacanestro Cantù), Andrea Zorzi (ex giocatore della Nazionale di pallavolo) e Max Sirena (skipper di Luna Rossa, in collegamento).Palameda, via Udine 1/a, Meda (ore 20.45) (Rem)