Roma: si staccano tondini da palazzina popolare a Primavalle, sfiorata tragedia

- Tragedia sfiorata a Roma tra le palazzine popolari di via Pietro Bembo, a ovest della Capitale, nel quartiere Primavalle. Da un edificio al civico 53, si sono staccati alcuni tondini di ferro che si tenevano all'armatura del cornicione di coronamento. I tondini, cadendo, hanno danneggiato e bucato il tetto di una automobile e in parte si sono riversati sulla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso le ulteriori parti pericolanti e inibito il passaggio pedonale per diversi metri del marciapiede. Sul posto anche la polizia locale. (Rer)