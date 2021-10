Ue: "Ft", Bce potrebbe aumentare gli acquisti del debito del Next Generation Eu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi ulteriore sostegno da parte della Bce, riferisce il “Financial Times”, potrebbe ridurre i costi di finanziamento dell'Ue e contribuire a rafforzare lo status delle obbligazioni del blocco come punto di riferimento regionale, un ruolo precedentemente dominato dai Bund tedeschi. Aumentare l'acquisto di obbligazioni dell'Ue aiuterebbe anche la Bce a sostenere i mercati finanziari senza scontrarsi con quelle regole che le impediscono di possedere più di un terzo del debito pubblico di ogni singolo Paese. Alcuni analisti, tuttavia, pensano che potrebbe raggiungere quei limiti sul debito tedesco e olandese entro il 2023. La Bce dovrebbe annunciare a dicembre che il suo programma di acquisto di emergenza pandemico (Pepp), lo schema di acquisto di obbligazioni da 1,85 miliardi di euro lanciato in risposta alla crisi di Covid-19, terminerà a marzo. I quattro membri del consiglio hanno affermato di aspettarsi che l’istituzione finanziaria europea esaminerà i modi per mantenere almeno parte della flessibilità extra fornita con il Pepp, che è esente dal limite sugli acquisti. Inoltre, secondo uno dei membri del consiglio direttivo, la Bce sta anche lavorando a modi per continuare ad acquistare debito pubblico greco, che altrimenti sarebbe escluso dalla sua regola contro l'acquisto di obbligazioni con rating di credito inferiore a "investment grade", un'altra restrizione revocata dal Pepp. (segue) (Rel)