Ue: "Ft", Bce potrebbe aumentare gli acquisti del debito del Next Generation Eu (3)

- Un fattore cruciale nel dibattito, che vede non pochi ostacoli vista l’opposizione dei membri più conservatori del consiglio direttivo, sarà se la Bce continuerà a stimare un tasso dell’inflazione al di sotto dell’obiettivo del 2 per cento nel 2022. La Banca centrale europea dovrebbe aggiornare le sue previsioni sull’inflazione a dicembre, fornendo anche dei prospetti per il biennio successivo. L'aumento dei prezzi dell'energia e i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento registrati in Europa nelle ultime settimane, tuttavia, hanno spinto alcuni responsabili delle politiche della Bce a preoccuparsi che l’ente regolatore stia sottovalutando la futura crescita dei prezzi. Tuttavia, sono pochi gli analisti che ritengono possa verificarsi un duro arresto nel sostegno del mercato del debito della Banca centrale europea una volta scaduto il Pepp. (Rel)