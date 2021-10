Trieste: No Green pass, mobilitazioni vanno avanti a oltranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguiremo ad oltranza. Le mobilitazioni dell'ultimo mese e mezzo a Trieste e i presidi al varco 4 nascono dall'unione di varie categorie lavorative e di genitori. Sono tutti questi lavoratori e lavoratrici, con il Coordinamento del 'No green pass' che si assumono responsabilità della prosecuzione ad oltranza di questa battaglia per la libertà di tutti contro questo ulteriore ricatto". Lo ha annunciato una portavoce del Coordinamento No Green pass Trieste in una conferenza stampa. "La nostra lotta è a oltranza", ha aggiunto.(Rin)