Green Pass: Puzzer (Portuali Trieste), rimaniamo uniti, presidio pacifico va avanti

- “Questa manifestazione pacifica va avanti. Se qualcuno viene da noi sediamoci a terra in pace, non diamo adito a chi ci vuole far passare per facinorosi”. Queste le parole del leader dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, in sciopero contro il green pass in una conferenza stampa davanti a migliaia di persone riunite al porto. "Noi siamo qui perché il decreto deve essere tolto, e non molliamo". "Saranno giornate calde, non cediamo alle strumentalizzazioni”, ha poi aggiunto Puzzer. “Facciamo sì che le cose false tornino al mittente", ha poi continuato Puzzer dicendo che il presidio continuerà “fino al 20 ottobre, perché fino a quella data siamo legittimati a stare”.(Rin)