India: Kashmir, in due giorni uccisi quattro lavoratori non locali

- Altri due civili sono stati uccisi oggi e uno è stato ferito nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Kulgam, nell’area di Wanpoh. Lo ha riferito la polizia territoriale, che ha parlato di un nuovo attacco terroristico mirato a lavoratori non locali. Le vittime, infatti, identificate come Raja Reshi Dev e Joginder Reshi Dev, provenivano dallo Stato del Bihar, così come il ferito, Chunchun Reshi Dev. Era del Bihar anche il venditore ambulante Arvind Kumar mentre era dell’Uttar Pradesh il carpentiere Sagir Ahmad, uccisi ieri, rispettivamente a Srinagar e a Pulwama. La Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc o Nc), il principale partito della regione, autonomista, ha condannato tutti gli attacchi. Il presidente, Farooq Abdullah, ha anche sostenuto che è in atto un tentativo di colpire i kashmiri, che “non sono coinvolti in queste uccisioni”. L’agenzia di stampa “Press Trust of India”, (“Pti”) ha riferito di diverse proteste anti-pachistane nella Valle del Kashmir. (segue) (Inn)