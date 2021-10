India: Kashmir, in due giorni uccisi quattro lavoratori non locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio di ottobre sono undici i civili uccisi nel Kashmir. Tra i bersagli, oltre a lavoratori non locali ci sono appartenenti alle comunità indù e sikh, minoritarie nella regione, a maggioranza musulmana. In alcuni casi gli omicidi sono stati seguiti da rivendicazioni del Fronte di resistenza (Trf, The Resistance Front). Alcune delle vittime, secondo il portavoce del Trf, Umar Wani, sono state scelte come bersagli in quanto membri dell’Organizzazione volontaria nazionale (Rss, Rashtriya Swayamsevak Sangh), un’organizzazione paramilitare di destra, nazionalista indù, cui fa capo il Partito del popolo indiano (Bjp), o “informatori” oppure, come nel caso di due insegnanti, per aver organizzato in una scuola la celebrazione del Giorno dell’indipendenza dell’India, il 15 agosto. (segue) (Inn)