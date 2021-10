Yemen: coalizione militare a guida saudita, uccisi 160 ribelli Houthi in raid su Marib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione militare a guida saudita impegnata nella guerra in Yemen a sostegno del governo di Aden ha annunciato di aver condotto 32 attacchi a sud della città di Marib, nel nord del Paese, in cui sono rimasti uccisi almeno 160 ribelli sciiti Houthi. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, nei raid sono stati distrutto 11 veicoli militari. Intanto, gli Houthi hanno annunciato oggi di aver conquistato una nuova zona strategica tra le provincie di Shabwa e Marib, centro delle infrastrutture petrolifere del Paese. Il portavoce militare dei ribelli sciiti filo-iraniani, Yahia Sarea, ha affermato che i miliziani hanno occupato tre distretti a Shabwa nel sud dello Yemen e altri due a Marib, l'ultima roccaforte settentrionale del governo sostenuto dai sauditi. L’offensiva degli Houthi su Marib è stata condannata dal Dipartimento di Stato Usa che in una nota diramata ieri ha espresso preoccupazione per il destino delle centinaia di migliaia di sfollati interni che in questi sette anni di guerra civile hanno trovato rifugio nella provincia. Marib vanta i più grandi giacimenti di gas dello Yemen, mentre Shabwa ha diversi giacimenti di petrolio e l'unico terminale di gas naturale liquefatto del Paese. Le autorità locali e i residenti hanno confermato che gli Houthi ora controllano i distretti di Assilan, Bayhan e Ain a Shabwa, nonché i distretti di al Abdiyah e Harib a Marib, dove i combattimenti sono ancora in corso ad al Jubah e Jabal Murad. Con le nuove conquiste, il governo sostenuto dalla coalizione militare saudita con sede provvisoria ad Aden mantiene il controllo solo della città di Marib e di un altro distretto.(Res)