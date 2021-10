Usa: ex presidente Bill Clinton dimesso dall’ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti, è stato dimesso dall’Irvine Medical Center, policlinico universitario dell’Università della California. Lo ha riferito su Twitter il suo portavoce, Angel Urena, che ha pubblicato un comunicato di Alpesh N. Amin, primario del reparto di medicina e direttore esecutivo dell’ospedale. “La sua temperatura e la conta dei globuli bianchi si sono normalizzati e tornerà a casa a New York per finire il suo ciclo di antibiotici”, ha dichiarato Amin. Il medico, a nome di tutto il personale che si è occupato dell’illustre paziente, ha aggiunto che è stato un onore e che l’ospedale continuerà a “monitorare i suoi progressi”. L’ex presidente, 75 anni, era stato ricoverato nella struttura il 14 ottobre per un’infezione non legata al coronavirus. Nei giorni scorsi la stampa statunitense ha riferito di una sospetta infezione del sangue e di cure nell’unità di terapia intensiva, benché Clinton respirasse autonomamente. Il portavoce e i medici curanti hanno poi reso noto che il paziente stava rispondendo bene agli antibiotici e ai fluidi somministrati.(Nys)