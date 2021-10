Giordania-Siria: Amman, ancora nessun piano per operare collegamenti aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione di regolamentazione dell'aviazione civile giordana ha dichiarato che al momento non ci sono piani per operare voli diretti tra la Giordania e la Siria. Lo riferisce l’agenzi di stampa giordana “Petra”. La dichiarazione, pronunciata dal presidente del consiglio di amministrazione della Commissione, Haitham Misto, giunge dopo l’annuncio fatto fine settembre dalla compagnia di bandiera giordana, Royal Jordanian, sulla ripresa di voli diretti per Damasco per la prima volta in quasi un decennio, in quello che sarebbe stato l'ultimo passo per ripristinare i rapporti commerciali con la Siria. Parlando oggi ai giornalisti in una conferenza stampa, Misto ha sottolineato che "non ci sono piani per operare voli diretti tra la Giordania e la Siria, o viceversa, attualmente”. "In questo momento, il regno cerca sempre di aumentare il numero di compagnie aeree che riunisce con vari paesi del mondo, con l'obiettivo di promuovere l'apertura economica e sostenere la crescita, poiché l'aviazione è un motore dell'economia", ha dichiarato.(Res)