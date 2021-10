Francia: Jadot (Verdi), sono contro sia Macron che Zemmour, dialogo con i progressisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputato dei Verdi ritiene che l'attuale successo di Zemmour, almeno nei sondaggi, sia il risultato diretto delle "ansie" dei francesi, provocate da "una classe politica che li ha guidati per lungo tempo". “C'è qualcuno che, oggettivamente, si presenta affermando ‘in fondo non c'è soluzione’ alle domande dei francesi, sul potere d'acquisto o sull'economia. In sostanza non risponde a niente e indica un capro espiatorio: i musulmani”, afferma Jadot, respingendo la convinzione che il terreno politico di queste elezioni presidenziali sia "l'odio". Interrogato anche sulla possibilità di un'unione tra Zemmour - che non è ancora ufficialmente candidato - e Marine Le Pen, che rappresenterebbe un'importante possibilità di arrivare al secondo turno per l'estrema destra, l’esponente ecologista ha assicurato di voler parlare a tutti gli elettori con il suo progetto politico: "Io il Fronte Nazionale, o il populismo o la disperazione nel nostro Paese, li combatto ogni giorno", ha aggiunto Jadot. (Frp)