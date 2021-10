Agroalimentare: Coldiretti, da Lugana a Grillo al top vendite in anno Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tempo della globalizzazione gli italiani – precisa la Coldiretti – bevono “patriottico” come dimostra il fatto che al quarto posto c’è il Sagrantino di Montefalco dell’Umbria (+42 per cento), al quinto il Valpolicella veneto (+31 per cento), al sesto il Nebbiolo piemontese (+31 per cento). Chiudono la top ten il Valpolicella Ripasso del Veneto (+31 per cento), la Ribolla del Friuli Venezia Giulia (+30 per cento), la Passerina marchigiana (+20 per cento) e il Grillo di Sicilia (+20 per cento). Complessivamente i primi nove mesi del 2021 fanno segnare un incremento del 9,7 per cento in valore delle vendite di vino nella Grande distribuzione, secondo l’analisi Coldiretti su dati Iri Infoscan Census, trainato soprattutto dagli spumanti che mettono a segno un balzo del 27,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta della conferma – sottolinea la Coldiretti – della alta qualità offerta lungo tutta la Penisola grazie alla biodiversità e alla tradizione millenaria della viticoltura tricolore. “Il futuro dell’agricoltura italiana ed europea dipende dalla capacità di promuovere e tutelare le distintività territoriali che sono state la chiave del successo nel settore del vino dove hanno trovato la massima esaltazione”, ha affermato Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, nel sottolineare che la “biodiversita” è un patrimonio del Made in Italy che va valorizzato e difeso anche a livello internazionale”. (Com)