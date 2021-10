Spagna: Sanchez chiude il congresso dei socialisti, il partito è "forte e unito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) è “forte e unito” e “al servizio” del Paese. Lo ha detto il presidente del governo e leader del Psoe, Pedro Sanchez, chiudendo i lavori del 40mo Congresso federale del partito a Valencia. Un congresso molto positivo per Sanchez, che ha raccolto intorno a sé figure storiche dei socialisti, come Felipe Gonzalez e José Luis Rodriguez Zapatero, intervenuti ieri sul palco di Valencia per confermare il loro appoggio al capo del governo. Sanchez, rivolgendosi ai quasi 9.500 militanti che hanno gremito la Fiera di Valencia, ha affermato che la socialdemocrazia in Spagna gode di una "salute di ferro", nonostante i cattivi presagi dei suoi detrattori. Il leader socialista ha ottenuto il 95 per cento del sostegno alla nuova Commissione esecutiva federale (Cef), la nuova classe dirigente che è composta per il 60 per cento di donne ed è stata notevolmente svecchiata rispetto alla precedente. (segue) (Spm)