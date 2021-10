Energia: ambasciatore russo a Londra, non stiamo limitando forniture gas per motivi politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non sta limitando le forniture di gas destinate all'Europa per motivi politici. Lo ha affermato l'ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrei Kelin, in un’intervista all’emittente televisiva “Bbc”. "Certamente, non le stiamo limitando per ragioni politiche. I problemi con il gas sono legati alle stazioni di pompaggio, ovviamente", ha detto l’ambasciatore che ha poi parlato della situazione relativa al gasdotto Nord Stream 2. Kelin ha detto che il gasdotto è pronto e che "ci si aspetta il via libera definitivo dalla Germania. Non appena avverrà, ovviamente da questo gasdotto giungeranno nuove forniture di gas", ha detto l’ambasciatore. Alla domanda se la Russia aumenterà le forniture di gas per l'Europa occidentale anche qualora la Germania non certificasse rapidamente il gasdotto, Kelin ha detto che ciò potrebbe avvenire “per quanto possibile”. "Abbiamo aumentato le forniture attraverso il gasdotto ucraino del 10 per cento, ma a quanto ne sappiamo non possiamo fare di più perché l'attrezzatura di quest’infrastruttura non è mai stata modernizzata, quindi è pericoloso usarla", ha spiegato il rappresentante diplomatico. (segue) (Rel)