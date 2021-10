Russia-Ucraina: Cremlino, scarse prospettive di un vertice fra Putin e Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive di un vertice russo-ucraino sono scarse perché il presidente, Volodymyr Zelensky, sta violando i suoi obblighi ai sensi degli accordi di Minsk. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, intervenuto in un programma televisivo sull'emittente "Rossija". "Attualmente non ci sono particolari prospettive per questa conversazione a causa delle azioni del governo ucraino. Le autorità ucraine non stanno rispettando gli accordi di Minsk", ha detto Peskov. Il portavoce ha aggiunto che l'Ucraina ha violato l'accordo di pace con i ribelli filorussi nelle regioni orientali separatiste quando il governo ha approvato un disegno di legge che delineava un percorso per la reintegrazione delle regioni di Donetsk e Luhansk, sovvertendo gli accordi di Minsk. "È molto difficile parlare con Zelensky. Il presidente continua a chiamare la Russia come parte del conflitto nell'Ucraina sudorientale. E questo non è vero", ha detto il portavoce del Cremlino. Peskov ha detto che per organizzare un incontro fra i leader del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina) serve che i negoziatori dei quattro Paesi "facciano i compiti e gettino le basi". Una riunione ministeriale potrebbe gettare le basi per un vertice a quattro, ha suggerito Peskov. (Rum)