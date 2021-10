Covid: oggi nel Lazio 288 nuovi casi di cui 116 a Roma città, 2 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio su 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi antigenici, per un totale di 26.271 test di verifica al Covid, si registrano 288 nuovi casi positivi, + 66 rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 116. Sono invece 2 i decessi, tre in meno di ieri, e 307 i ricoverati, nove in più di ieri. Per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva sono 49, uno in meno di ieri, mentre i guariti sono 206. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'uno per cento. È quanto emerso dalla riunione odierna della task force regionale presieduta dall'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. I positivi rilevati, tutti nelle ultime 24 ore e con un collegamento a caso già noto, sono così distribuiti nelle Aziende sanitarie locali romane: Asl Roma 1, 32 nuovi casi e un decesso; Asl Roma 2, 63 nuovi casi ne un decesso; Asl Roma 3, 21 nuovi casi; Asl Roma 4, 24 nuovi casi; Asl Roma 5, 17 nuovi casi; Asl Roma 6, 55 nuovi casi. Nelle province si registrano in tutto 76 nuovi positivi, tutti nelle ultime 24 ore e con un collegamento a caso già noto, così distribuiti: Asl di Frosinone, 24 nuovi casi; Asl di Latina, 29 nuovi casi; Asl di Rieti, 8 nuovi casi; Asl di Viterbo, 15 nuovi casi. (Rer)