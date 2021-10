Vaccini: ciclo completato nel Lazio per 90 per cento adulti, già 50 mila con terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna vaccinale nel Lazio ha superato il 90 per cento della popolazione adulta, e l'84 per cento di quella con più di 12 anni, che hanno concluso il percorso vaccinale. È quanto emerso dalla riunione odierna della task force regionale presieduta dall'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. "Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa", chiarisce l'assessore. Per quanto riguarda la terza dose di vaccino, questa ha già raggiunto 50 mila persone con più di 80 anni, pari a una percentuale superiore al 12 per cento della popolazione anziana coperta da terza dose. (Rer)