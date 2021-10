© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota Anas informa che la strada statale 45bis “Gardesana Occidentale” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, a Gavardo (BS), per un incidente. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (Com)