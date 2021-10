Venezuela: imprenditore estradato Alex Saab è a Miami, domani in programma udienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alex Saab, l’imprenditore colombo-venezuelano estradato da Capo Verde agli Stati Uniti, è arrivato a destinazione e ha trascorso la sua prima notte in un carcere statunitense in attesa di comparire davanti a un giudice. Lo riferisce il quotidiano colombiano “El Tiempo”. L’uomo, ritenuto intermediario di presunte trame di corruzione collegate al presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, si trova in una cella del complesso dei Centri di detenzione federali (Fdc) di Miami, Florida. Domani è in programma un’udienza per la convalida dell’arresto. La difesa di Saab, intanto, è passata all’avvocato David Rivkin, socio dello studio legale BakerHostetler. Il legale ha chiesto ma non ottenuto per il suo assistito il riconoscimento dell’immunità diplomatica. Ora la scelta è tra il patteggiamento e il processo, col rischio di una condanna a una pena detentiva che potrebbe arrivare fino a 30 anni. Sono stati aperti procedimenti anche contro uno dei figli di Saab e il socio colombiano Alvaro Pulido. (segue) (Vec)