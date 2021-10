Algeria: presidente Tebboune ricorda i martiri dei massacri di Parigi del 1961 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, il presidente francese Emmanuel Macron, le cui dichiarazioni relative al periodo coloniale espresse di recente hanno portato ad un gelo nei rapporti con l’Algeria, ha dichiarato che la Francia guarda "con lucidità a tutta la sua storia e riconosce chiaramente le sue responsabilità stabilite". Parlando in occasione del tributo che si è tenuto a Colombes, nel dipartimento francese Hauts-de-Seine, in occasione dei 60 anni del massacro degli algerini del 17 ottobre 1961 a Parigi, Macron ha denunciato "crimini imperdonabili per la Repubblica", andando così oltre con la "sanguinosa repressione" ammessa dal suo predecessore, Francois Hollande, nel 2012. Il capo dello Stato "ha riconosciuto i fatti: i crimini commessi quella notte sotto l'autorità del prefetto di Parigi, Maurice Papon, sono imperdonabili per la Repubblica". Il massacro di Parigi del 1961 avvenne il 17 ottobre, durante la guerra d'Algeria (1954-1962). Su ordine dell’allora capo della polizia parigina, Maurice Papon, la polizia francese attaccò una manifestazione di 30 mila algerini favorevoli al Fronte di liberazione nazionale (Fln), provocando decine di morti (almeno 40 secondo il governo francese, oltre 300 secondo le autorità algerine) con persone decedute per i pestaggi e altre annegate nella vicina Senna. (Ala)