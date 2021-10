Egitto: ministro Petrolio, investimenti diretti esteri in calo del 26 per cento tra 2020 e 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, ha dichiarato oggi che gli investimenti esteri nel settore sono diminuiti del 26,02 per cento, a 5,4 miliardi di dollari, nell'anno finanziario 2020-21 (primo luglio 2020-30 giugno 2021), rispetto ai 7,3 miliardi di dollari dell'anno precedente. "La crisi del Covid-19 ha portato a un rallentamento degli investimenti delle compagnie petrolifere internazionali in tutto il mondo", ha dichiarato il ministro egiziano in un discorso all'Associazione egiziana del petrolio.(Cae)