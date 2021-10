Milano: De Corato, grave episodio di violenza, di notte la città è abbandonata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all’aggressione subita la scorsa notte a Milano da una donna di 32 anni, accoltellata in via di Tocqueville durante una lite tra un gruppo di giovani “Rivolgo a questa donna un messaggio di vicinanza e l'augurio che possa rimettersi al più presto", dichiara in una nota Riccardo De Corato, membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia. "Quello che è accaduto è un fatto gravissimo, avvenuto non in periferia ma nella zona della movida di corso Como a due passi dal Duomo e dalla casa del sindaco - aggiunge De Corato - Come denuncio da tempo, di notte Milano è abbandonata a sé stessa. Come è possibile garantire la sicurezza della città quando la polizia locale ha in servizio soltanto 3 pattuglie? Carabinieri e polizia di Stato hanno già i loro compiti e non possono sostituirsi alla pl. Tra l'altro, sabato sera carabinieri e poliziotti di Stato sono stati impegnati a lungo a causa della manifestazione dei no green pass che si è protratta a lungo sottraendo tempo ad altri servizi. Mi chiedo quindi dove siano i controlli della movida sbandierati da Sala. Le discoteche hanno appena riaperto e in centro a Milano c'è già stato un grave accoltellamento". (Com)