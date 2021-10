Germania: Verdi, mini congresso approva proseguimento negoziati con SdP e Fdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Verdi sono favorevoli ai negoziati di coalizione con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e Partito liberaldemocratico (Fdp). Il mini congresso del partito ecologista tedesco vota a grande maggioranza a favore del proseguimento dei colloqui dopo che i tre partiti venerdì hanno pubblicato un documento programmatico che apre la strada a negoziati più specifici sulla composizione del governo. Sono stati solo due i voti contrari al proseguimento dei negoziati con SdP e Fdp. Il leader dei Verdi, Robert Habeck, ha affermato che il partito “vuole questa responsabilità. È ciò per cui siamo nati ed è il motivo per cui abbiamo fatto questa campagna elettorale”. I Verdi, quindi, potrebbero entrare a far parte di un governo federale per la seconda volta dopo la coalizione con il Partito socialdemocratico del 1998. Con questo governo potremo "scrivere la storia verde", ha detto Habeck. "Siamo un partito che si aspetta molto dalla società", ha affermato il leader verde. “Ecco perché il partito dovrebbe anche a sopportare richieste irragionevoli. Questa sarebbe quindi la prova che il partito è pronto ad assumersi la responsabilità del governo”, ha aggiunto Habeck, affermando comunque che anche le altre forze della potenziale coalizione avrebbero dovuto rinunciare ad alcuni punti dei rispettivi programmi.(Geb)