Laos: Vientiane riceve il primo treno ad alta velocità dalla Cina

- La Cina ha consegnato al Laos il primo treno ad alta velocità di classe Emu che metterà in comunicazione i due Paesi. Lo rende noto l'agenzia di stampa statale cinese "Xinhua", precisando che il treno Lane Xang è arrivato ieri alla stazione ferroviaria di Vientiane, in cui si è tenuta una cerimonia alla presenza dell'ambasciatore cinese nel Laos, Jiang Zaidong, e del ministro locale dei Lavori pubblici e dei trasporti, Viengsavath Siphandone. La compagnia statale China Railway (Cr), che ha diretto i lavori di progettazione della cinese Crrc Corporation, ha fatto sapere che il Lane Xang vanta una velocità di progetto pari a 160 chilometri orari e una capienza di 720 posti, mentre i servizi a bordo vengono erogati in tre lingue: cinese, inglese e laotiano. "Il treno rappresenta un progresso decisivo nella costruzione della ferrovia Cina-Laos" ha dichiarato Jiang nel corso della cerimonia, auspicando la piena operatività della ferrovia transfrontaliera entro il prossimo 2 dicembre. (segue) (Cip)