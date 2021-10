Laos: Vientiane riceve il primo treno ad alta velocità dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Viengsavath ha dichiarato l'intenzione di Vientiane di lavorare al continuo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria. Il treno ad alta velocità Lane Xang costituisce solo il più recente dei progetti tesi ad "incrementare la connettività" tra i due Paesi. Lo scorso 6 ottobre, la China Railway aveva già portato a termine la costruzione della ferrovia di Vientiane, che si estende su un'area di 14.543 metri quadrati. Dotata di tre stalli con cinque linee e altri due stalli aggiuntivi con due tratte riservate, l'infrastruttura è stata pensata per "riflettere l'amicizia che lega i due Paesi" e coniuga nel design i motivi della tradizione laotiana e l'antica architettura cinese. Secondo la stampa laotiana, la ferrovia Cina-Laos sarà in grado di abbattere i costi di trasporto del 30-40 per cento, dando una spinta al commercio e agli investimenti locali. (Cip)