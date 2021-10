Milano: al MiCo la quinta edizione del premio “Costruiamo il Futuro”, valorizzato impegno di 56 associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si è tenuto oggi al MiCo di Milano l'evento conclusivo del premio "Costruiamo il futuro" dedicato alle piccole associazioni che a Milano e Provincia si dedicano al sociale e allo sport. Distribuiti 100mila euro suddivisi in assegni da mille a cinquemila euro. Sono numerose le realtà di piccole e piccolissime dimensioni che a Milano e provincia sono attive ogni giorno in campo sociale e sportivo. Un patrimonio di impegno solidale ed esperienze di volontariato che spesso fatica però a trovare risorse per proseguire nella propria opera o per finanziare iniziative particolari. Proprio per loro è stato creato il premio Costruiamo il futuro" promosso dalla fondazione "Costruiamo il Futuro", che ha celebrato sabato 16 ottobre la sua giornata conclusiva con un grande evento che si è tenuto al MiCo e al quale hanno partecipato oltre 600 rappresentanti delle 56 associazioni premiate. Il contributo distribuito, pari a 100mila euro e messo a disposizione da grandi aziende che hanno deciso di sostenere il progetto, è stato suddiviso in assegni che vanno dai mille ai cinquemila euro. Ad aggiudicarsi l'assegno più importante per il territorio milanese, quello da cinquemila euro, sono state cinque società: il Bersagliere e la San Carlo Casoretto di Milano, la Prima Società Cooperativa Sociale di Cinisello Balsamo, la Sesto Ritmic Dreams di Sesto San Giovanni e la Rozzano Volley di Rozzano. Previsti anche due riconoscimenti speciali.