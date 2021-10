Milano: al MiCo la quinta edizione del premio “Costruiamo il Futuro”, valorizzato impegno di 56 associazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio Gloria Grimoldi, pari a cinquemila euro, è stato messo a disposizione da Intesa Sanpaolo per la realtà che ha saputo realizzare il miglior progetto educativo al di fuori dell’ambito sportivo. A conquistarlo è stata la fondazione Arché, che da anni opera accanto alle mamme che versano in situazioni difficili e ai loro figli. “Grazie alla fondazione ‘Costruiamo il futuro’ – ha commentato Stefano Lucchini, chief institutional affairs and external communication officer di Intesa Sanpaolo – ancora una volta possiamo manifestare il nostro sostegno al tessuto economico e sociale del Paese. Siamo felici di consegnare il premio Gloria Grimoldi, in ricordo di una cara collega, alla fondazione che lavora quotidianamente per aiutare mamme e bambini in difficoltà”. Il secondo è invece il risultato di una raccolta fondi, chiamata “Insieme possiamo”, che ha permesso di raccogliere una cifra pari a diecimila euro da mettere a disposizione del comitato degli inquilini della Torre di via Antonini, il grattacielo andato distrutto nello scorso mese di agosto a causa di un devastante incendio che ha reso inagibile l’intera struttura, mettendo in seria difficoltà decine di famiglie. A giudicare il valore delle singole iniziative proposte, un comitato d’onore presieduto dal professor Lorenzo Ornaghi, presidente dell’alta scuola di economia e relazioni internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e composto dai membri del consiglio di amministrazione appena rinnovato della fondazione Costruiamo il Futuro e dagli sponsor dell’iniziativa. Presenti alla grande festa del MiCo, per premiare le associazioni vincitrici, la pallavolista Francesca Piccinini, l’atleta Giusy Versace, la vincitrice della medaglia di bronzo nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo Monica Graziana Contrafatto e la giornalista Mediaset Monica Bertini. (segue) (Com)