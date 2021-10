Milano: al MiCo la quinta edizione del premio “Costruiamo il Futuro”, valorizzato impegno di 56 associazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quest’anno il premio Costruiamo il futuro “raggiunge la maggiore età” – ha sottolineato Maurizio Lupi, presidente della fondazione Costruiamo il futuro –: in 18 anni abbiamo potuto distribuire, grazie alla generosità di diverse aziende, oltre un milione e duecentomila euro a circa 600 associazioni. Si tratta di tanti piccoli contributi che per il campo dell’associazionismo locale rappresentano sostegni di centrale importanza. E sono soprattutto segnali. Segnali concreti di attenzione che permettono di accendere un faro su straordinarie esperienze di impegno sociale, tanto meritevoli quanto sconosciute. Ogni giorno c’è un esercito di persone che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per dare una mano a chi ha più bisogno, senza chiedere mai nulla in cambio. È compito di tutti noi fare il possibile per aiutare chi aiuta. È questo il senso più profondo del premio costruiamo il futuro” (Com)