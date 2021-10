Austria: sondaggio, crollano consensi per l'Ovp dopo le indagini per corruzione contro Kurz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crolla il sostegno nei confronti del Partito popolare austriaco (Ovp) dopo che il suo leader, Sebastian Kurz, è stato indagato per favoreggiamento della corruzione e costretto a dimettersi dalla carica di cancelliere. In base a un sondaggio pubblicato oggi dal quotidiano “Kurier”, il sostegno all’Ovp è crollato dal 34 al 26 per cento a causa della vicenda giudiziaria che coinvolge l’ex cancelliere. Con questi consensi, i popolari si attestano poco sopra il Partito socialdemocratico austriaco (Spo) che si attesta al 24 per cento. Circa il 71 per cento delle persone intervistate nel sondaggio ritengono che le dimissioni di Kurz da cancelliere fossero giustificate, mentre solo il 22 per cento che ha affermato che non avrebbe dovuto lasciare la carica. Kurz si è dimesso in seguito alle pressioni del partito partner della coalizione di governo, i Verdi, dopo che la procura anticorruzione austriaca ha aperto le indagini che, oltre all’ex cancelliere, coinvolgono anche alcuni suoi stretti collaboratori con l'accusa di vari gradi di concussione, corruzione e abuso d’ufficio. Kurz ha respinto ogni accusa e, dopo le dimissioni, è stato nominato capogruppo dell’Ovp al Nationalrat, il Consiglio nazionale, provocando le accuse dell'opposizione secondo cui l’ex cancelliere starebbe ancora esercitando il potere pur restando dietro le quinte. (Geb)