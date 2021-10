Messico: quasi duemila migranti irregolari identificati in una giornata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una sola giornata in Messico sono stati identificati quasi duemila migranti irregolari. Lo ha reso noto l’Istituto nazionale delle migrazioni (Inm) in un comunicato pubblicato ieri. I dati si riferiscono al giorno precedente: su un totale di 1.957 migranti individuati nei controlli, 532 sono stati localizzati nello Stato di Oaxaca, 134 in quello di Puebla, 86 in quello di Veracruz, 58 nel Chihuahua e i rimanenti in 18 diverse entità amministrative. Nella nota l’Inm, agenzia del governo federale, ha ribadito il suo “impegno per una migrazione sicura, ordinata e regolare, nel pieno rispetto dei diritti umani delle persone in condizione di mobilità su tutto il territorio nazionale”. Gli ultimi controlli cadono a pochi giorni dall’incontro tra il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a Città del Messico, che ha avuto tra i temi centrali proprio la questione migratoria. La questione sarà anche nell’agenda dell’imminente viaggio di Blinken in Ecuador e Colombia, in programma dal 19 al 21 ottobre. (segue) (Mec)