Francia: Melenchon, questo non è un Paese di destra

- La Francia non è un Paese di destra: lo ha detto il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, che oggi ha chiuso i lavori della convention del suo partito a Reims. Melenchon contesta i sondaggi che lo accreditano con un massimo dell’8 per cento dei voti. "Questi sondaggi iniziano a suonare come i sogni della casta che domina questo Paese. Finalmente un Paese dove la gente chiude la bocca! Ovviamente c'è solo un lato negativo di tutto questo, che noi resisteremo", ha detto Melenchon. "No, il Paese non è di destra, come vorrebbero farci credere perché stanno cercando di riempirci la testa. Non fatevi derubare delle elezioni presidenziali", ha aggiunto il leader di La France Insoumise, citato da “Les Echos”. Nel suo discorso, Melenchon invita i suoi elettori a "non lasciarsi impressionare" dai sondaggi e ribadisce la sua lotta contro l’astensione. "C’è solo una cosa da fare, ed è una nostra responsabilità individuale e collettiva, ed è andare a prendere i nostri cari a casa in modo che possano venire a votare. Perché se votano, avremo vinto", ha affermato il leader La France Insoumise. (Frp)