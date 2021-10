Energia: Qatargas avvia costruzione di quattro nuovi impianti trattamento Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qatargas ha iniziato la costruzione di quattro nuovi mega impianti per il trattamento del gas naturale liquefatto che porteranno la sua capacità di produzione a 110 milioni di tonnellate all’anno dalle attuali 77. Lo ha annunciato la compagnia in una nota sul suo profilo Twitter. “Per garantire la continua leadership globale del Qatar nella produzione di gas naturale liquefatto (Gnl). Qatargas ha ufficialmente avviato la costruzione di quattro nuovi mega impianti nella città industriale di Ras Laffan per aumentare la capacità di produzione di Gnl del Qatar da 77 milioni di tonnellate all'anno a 110 milioni di tonnellate all'anno", si legge nel messaggio.(Res)