Germania: Soeder (Csu), con Cdu dobbiamo essere baluardo contro una virata a sinistra

- Con un governo formato da Partito socialdemocratico (SdP), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) si rischia un cambiamento radicale della politica tedesca: per questo motivo è importante che Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) mostrino una nuova unità. Lo ha detto il primo ministro bavarese e presidente della Csu, Markus Soeder, in un’intervista all’edizione domenicale del quotidiano “Welt”. “Dobbiamo diventare il baluardo contro una virata sinistra in Germania", ha detto Soeder, secondo cui Cdu e Csu dovrebbero evitare di darsi reciprocamente la colpa per i fallimenti in futuro. I partiti conservatori hanno bisogno di un nuovo modo di lavorare insieme, secondo il premier bavarese. “Non dobbiamo dare l'impressione che non siamo affatto disposti a governare. Siamo due partiti, ma abbiamo un'idea comune. Dovremmo avvicinarci di più nello stile e nei contenuti invece di parlare pubblicamente l'uno dell'altro ", ha detto Soeder. Il presidente della Csu ha anche commentato possibili aumenti delle tasse che dovrebbero essere approvati dal Consiglio federale: “Sicuramente non accetteremo alcun aumento delle tasse. Servono, piuttosto, dei tagli".(Geb)