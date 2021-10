Difesa: presidente Turchia Erdogan, Usa hanno proposto vendita F-16 in cambio investimento programma F-35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno proposto alla Turchia la vendita di caccia F-16 in cambio dell’investimento nel programma F-35, da cui Ankara è stata rimossa dopo aver acquistato il sistema anti missile russo S-400. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando con i giornalisti prima di partire per un viaggio nei Paesi dell'Africa occidentale. Secondo il presidente turco, Ankara vuole un ritorno per il suo investimento nel programma F-35, precisando che i colloqui sulla questione sono in corso. Secondo i media internazionali, all'inizio di ottobre la Turchia ha presentato una richiesta agli Stati Uniti per l'acquisto di 40 caccia F-16 prodotti dalla Lockheed Martin e quasi 80 kit di modernizzazione per i suoi aerei da guerra esistenti. "C'è il pagamento di 1,4 miliardi di dollari che abbiamo effettuato per gli F-35 e gli Stati Uniti avevano una proposta del genere in cambio di questi pagamenti", ha detto Erdogan. "E riguardo a questo argomento, abbiamo detto di prendere tutte le misure necessarie per soddisfare le esigenze di difesa del nostro paese", ha affermato Erdogan, aggiungendo che i nuovi jet F-16 aiuterebbero a sviluppare la flotta di velivoli militari in dotazione alle Forze armate turche. (segue) (Res)