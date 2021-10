Difesa: presidente Turchia Erdogan, Usa hanno proposto vendita F-16 in cambio investimento programma F-35 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ankara aveva ordinato più di 100 caccia di quinta generazione F-35, realizzati da Lockheed Martin, ma gli Stati Uniti hanno rimosso la Turchia dal programma nel 2019 dopo l’acquisto da parte di Ankara dei sistemi di difesa missilistica russi S-400 il cui impiego rappresenterebbe un rischio per le forze Nato. L'acquisto da parte di Ankara degli S-400 ha innescato sanzioni statunitensi. Nel dicembre 2020, Washington ha inserito nella lista nera la direzione dell'industria della difesa della Turchia, il suo capo, Ismail Demir e altri tre funzionari. Da allora gli Stati Uniti hanno ripetutamente messo in guardia la Turchia dall'acquistare ulteriori armi russe. Ma Erdogan ha indicato che Ankara intende ancora acquistare un secondo lotto di S-400 dalla Russia, una mossa che potrebbe approfondire la frattura con Washington. La richiesta per i jet avrà probabilmente difficoltà a ottenere l'approvazione dal Congresso degli Stati Uniti, dove il sentimento nei confronti della Turchia si è inasprito profondamente negli ultimi anni. C'è un sostegno bipartisan nel Congresso degli Stati Uniti per spingere l'amministrazione Biden a esercitare ulteriori pressioni su Ankara, principalmente sul suo acquisto di armi russe e sui suoi precedenti in materia di diritti umani. (Res)