Green pass: scaricati oltre 100 milioni di certificazioni

- I green pass scaricati sono in totale 100.595.790. Ieri sono state 773.829 le certificazioni emesse: nel dettaglio 569.269 a seguito dei tamponi effettuati, 211.188 per vaccinazione e 2.372 per guarigione. Venerdì 15 ottobre, giornata che ha segnato l'entrata in vigore dell'obbligo di green pass per i lavoratori, sono state emesse 867.039 certificazioni verdi. Tra il 14 ed il 16 ottobre si registra un incremento dei green pass rilasciati con ben 2,5 milioni certificati scaricati. (Rin)