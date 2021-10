Giappone-Corea del Sud: “delusione” di Seul per offerta rituale di Kishida a tempio Yasukuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha inviato oggi un’offerta rituale al santuario shintoista di Yasukuni, a Tokyo, provocando la reazione della Corea del Sud: “Il governo esprime profonda delusione e rammarico per il fatto che i leader giapponesi inviino offerte o continuino a visitare il tempio di Yasukuni”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri sudcoreano. Il complesso infatti rende omaggio a 2,5 milioni di connazionali caduti in guerra, compresi i criminali di guerra, e in passato la partecipazione della leadership giapponese a cerimonie e commemorazioni hanno provocato tensioni con i Paesi vicini, in particolare con la Correa del Sud, che hanno visto in questi riti dei tentativi di edulcorare il passato militarista del Giappone. (segue) (Git)