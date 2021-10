Giappone: sondaggio, Ldp in testa nelle intenzioni di voto ma indecisi sono 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico (Ldp) è in testa alle preferenze degli elettori giapponesi in vista del voto del 31 ottobre, ma quasi il 40 per cento dell’elettorato è ancora indeciso. È quanto emerge da un sondaggio dell’agenzia di stampa “Kyodo News”, effettuato mediante interviste telefoniche tra ieri e oggi. Il 29,6 per cento degli intervistati si è espresso a favore del partito guidato dal nuovo primi ministro, Fumio Kishida. Segue, nettamente distanziato, il Partito democratico costituzionale (Cdp), cui viene attribuito un consenso del 9,7 per cento. Komeito, alleato di coalizione dell’Ldp, viene dato al 4,7 per cento. Il 39,4 per cento degli interpellati dichiara di non sapere ancora per chi voterà alle elezioni politiche in programma tra due settimane.(Git)