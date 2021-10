Grecia: proteste contro Olimpiadi invernali Pechino, arrestate attiviste tibetane ad Atene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente, represso dalla polizia in una decina di minuti, non costituisce un episodio isolato. Una protesta contro l'organizzazione dei Giochi olimpici estivi da parte della Cina si era già svolta ad Atene nel marzo 2008, quando una dozzina di attivisti greci e tibetani hanno cercato senza successo di interferire con la staffetta della torcia per le Olimpiadi estive di quell'anno. I Giochi invernali di Pechino si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio 2022, seguiti dalle Paralimpiadi in programma dal 4 al 13 marzo. (Gra)