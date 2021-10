Francia: Jadot (Verdi), sono contro sia Macron che Zemmour, dialogo con i progressisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Collaborare con tutti i candidati “progressisti” e contrastare il populismo, sono questi gli obiettivi di Yannick Jadot, candidato di Europa-Ecologia-I Verdi (Eelv) alle presidenziali francesi del 2022. Intervenuto sull’emittente televisiva “Bfmtv”, Jadot ha dichiarato di volere "un progetto che unisca" coloro che vogliono evitare un nuovo mandato di Emmanuel Macron, e la possibilità di una vittoria per Eric Zemmour che descrive come un "piccolo collaborazionista da salotto". "Altri cinque anni di Macron, sarebbero lo status quo, quindi caos ecologico, sociale, democratico”, ha detto il candidato verde, attaccando il capo dello Stato per la sua “rinuncia alla lotta climatica” e per l’appoggio “alla lobby dei cacciatori”. Sarebbe impensabile inoltre, per Jadot, vedere all’Eliseo “Eric Zemmour, il piccolo collaborazionista di salone che si crede un grande combattente della resistenza”. “Ci vuole un bel progetto, che riunisca i francesi”, ha detto Jadot. In merito a un possibile appoggio ad Anne Hidalgo, da alcuni giorni candidata ufficiale del Partito socialista alle presidenziali, l'esponente di Eelv ha affermato di "tendere la mano a tutti i candidati progressisti e umanisti". (segue) (Frp)