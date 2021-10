© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’anno del Covid gli italiani riscoprono i vini autoctoni che occupano tutti i primi dieci posti della bottiglie che hanno fatto registrare il maggior incremento dei consumi in valore, con il Lugana veneto e lombardo che ha aumentato le vendite del 49 per cento nel 2021, davanti al Brunello di Montalcino toscano (+47 per cento) e al Barolo piemontese (+43 per cento). (Com)